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Ekonomi

Savunmadaki "taktik ürünler" 15 ülkede ihracat kapısı açtı

Türk savunma sanayisi bünyesinde "taktik operasyonel malzeme" ve "taktik medikal ürünler" üreten Fora Grup Savunma Teknolojileri, yakın zamanda başlayan ihracat faaliyetlerinde 15'ten fazla ülkeye ulaştı.

Göksel Yıldırım   | 07.09.2022
Savunmadaki "taktik ürünler" 15 ülkede ihracat kapısı açtı

Kielce

Polonya'nın Kielce kentinin ev sahipliği yaptığı, Orta ve Doğu Avrupa'nın en büyük askeri fuarı MSPO 2022'de Türkiye "Lider Ülke" olarak yer alıyor. Türk şirketleri, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda, Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği (SSI) desteğiyle fuara katılım sağlıyor.

Fora Grup Savunma Teknolojileri, güvenlik güçlerinin kullanımına sunulan "taktik operasyonel malzeme" ve "taktik medikal ürünleri"ni fuarda sergiledi.

Fora Grup Savunma Teknolojileri Direktörü Melih Aktaş, AA muhabirine, 2021 yılı itibarıyla aralarında Libya, Gürcistan, Ukrayna, Azerbaycan'ın bulunduğu ülkelere ihracatı hedeflediklerini, gelinen noktada bu hedeflerin ötesine geçtiklerini söyledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı ile beraber artan taleple 15'ten fazla ülkeye ürünlerini ihraç ettiklerini belirten Aktaş, söz konusu ülkeler arasında Ukrayna, Polonya, Almanya, Çekya, Bulgaristan, Litvanya, Estonya, İngiltere, İsveç, Finlandiya, Romanya, Azerbaycan, İspanya, Burkina Faso, ABD'nin bulunduğunu bildirdi. Aktaş, şöyle konuştu:

"Burada bizi en çok mutlu eden nokta kendi tasarım ve marka ürünlerimizin Avrupa'da yüzbinlerce kullanıcıya ulaşmış olmasıdır. Gelen olumlu dönüşlere bağlı olarak talebi karşılamakta güçlük yaşıyoruz. Özellikle Polonya üzerinden Doğu Avrupa'ya açılma planımız çerçevesinde bu ülkede yerleşik partner ve temsilciliğimiz üzerinden Polonya ordusu ve polisinin askeri medikal ve askeri tekstil konusundaki tedariklerini yapmaktayız. Yıllık üretim kapasitemizin yüzde 30'unu sadece Polonya'dan gelen siparişler oluşturmakta. Bu nedenle bu sene 30'uncusu düzenlenen MSPO Fuarı'na katılarak daha güçlü bağlar kurmak, daha fazla kurum ve müşteriye ulaşmayı planladık. Fuarda ürünlerimize çok büyük ilgi olduğunu görüyoruz."

Kapasite artırmak için yakın zamanda 5 bin metrekarelik yeni bir tesise geçtiklerini ve yoğun şekilde faaliyet yürüttüklerini dile getiren Aktaş, "Özellikle Çin'in olası bir Tayvan işgaline önlem almak isteyen uluslararası markalar üretimlerini Türkiye'ye kaydırmak üzerine çalışmakta ve bu kapsamda pek çok büyük marka ile görüşme ve uygunluk çalışmalarına devam etmekteyiz. Bir taraftan kendi markamızla dünya pazarlarında var olmak bir taraftan uluslararası markaların Türkiye'deki çözüm ortağı olmak istiyoruz." dedi.

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