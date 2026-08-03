Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık sanayisi sektörünün temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,4 artışla 1,12 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Savunma ve havacılık sanayisinden temmuzda 1,12 milyar dolarlık ihracat Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık sanayisi sektörünün temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,4 artışla 1,12 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Görgün, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türk savunma ve havacılık sanayisi sektörünün ihracat verilerine ilişkin bilgi verdi.

Sektörün temmuz ayında da ihracattaki istikrarlı yükselişini sürdürdüğünü belirten Görgün, temmuz ayı ihracatının 2025'in aynı ayına göre yüzde 14,4 artarak 1,12 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

Görgün, ocak-temmuz döneminde de ihracatın, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26,2 artış göstererek 5 milyar 787 milyon dolar olduğu, sektörün son 12 aylık ihracatının da 11,2 milyar dolar seviyesine yükseldiği bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin mühendislik yetkinliğini, üretim kapasitesini ve küresel rekabet gücünü daha ileri taşıyarak ihracattaki istikrarlı yükselişi sürdürdüklerine dikkati çeken Görgün, şunları kaydetti:

"İhracatta büyüyen rakamlarımızın ardında, savunma sanayisi ekosistemimizin ortak emeği var. Bu rakamlar, Türkiye'nin mühendislik gücünün dünyadaki karşılığıdır. Bu başarıda emeği bulunan tüm şirketlerimize, mühendislerimize, teknisyenlerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."