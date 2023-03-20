Savunma Sanayii Medya Zirvesi Teknopark Ankara'da toplandı
Savunma Sanayii Araştırmaları Merkezi (SASAM) Başkanı Volkan Öztürk, savunma sanayisi sektörünün tarafları olan firmaları ve basını bir araya getirerek tecrübe paylaşımını sağlamak için "Savunma Sanayii Medya Zirvesi" düzenlediklerini bildirdi.
Ankara
SASAM tarafından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle düzenlenen Savunma Sanayii Medya Zirvesi Teknopark Ankara'da başladı.
SASAM Başkanı Volkan Öztürk, burada yaptığı konuşmada, zirvenin önemine dikkati çekerek "Zirveyi, savunma sanayisi sektörünün tarafları olan firmaları ve basını bir araya getirerek tanışmalarını ve tecrübe paylaşımını sağlamak için hayata geçirdik." dedi.
Zirve kapsamındaki panel ve söyleşilerle savunma sanayisi medyasının daha nitelikli bir seviyeye ulaşmasına katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirten Öztürk, şöyle konuştu:
"Ülkemizde tüm yönleriyle gelişen ve genişleyen savunma sanayisinin etkisi ekonomik, toplumsal ve stratejik alanlarda kendisini hissettirmektedir. Bu etki doğru analiz ve planlamayla katlanarak büyüme potansiyelini içinde barındırmaktadır. SASAM bu potansiyelin değerlendirilmesi amacıyla sektördeki tüm paydaşlara akademik bir anlayışla hizmet vermek için kuruldu."
"Medya, ihracat için de başlı başına bir lokomotif"
İvedik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Teknopark Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin de yıllardır üzerinde ilmek ilmek çalıştıkları, genç zihinlerin nice zorluklarla başardığı, iftihar alanı savunma sanayisi sektörünün bugün geldiği noktanın herkesi gururlandırdığını söyledi.
Üretilen ekipmanlardan geliştirilen yazılıma kadar savunma sanayisi alanındaki her sürecin bilim, teknoloji ve millet için hayati önem taşıdığını vurgulayan Gültekin, "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonunun ülkenin milli teknolojide yaşadığı atılımın köşe taşlarını oluşturduğunu ifade etti.
Gültekin, savunma sanayisinde geliştirilen her proje ve üretilen her ürünün ulusal medya yoluyla paylaşılmasının güçlerine güç kattığına işaret ederek şu değerlendirmede bulundu:
"Bu sayede milletimizin desteğini arkamızda her zaman hissediyoruz. Tabii burada öncelikli husus savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren firmalarımızın sektör ve ulusal medyayla temas halinde olmasıdır. Bilgi akışı ne kadar hızlı olursa haber olma niteliği o denli artacaktır. Bilgi kirliliğinin bu denli yoğun yaşandığı bu dönemde doğru haberler yayınlayarak savunma sanayisi sektörünün itibarını koruyan medya organlarımız stratejik öneme sahiptir. Savunma sanayisi sektörü, doğası gereği hassas bilgiler içeren bir alandır, yanlış haberler veya eksik bilgiler, ciddi sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle medya bu alanda doğru bilgiyi, uygun içeriklerle aktarmalıdır. Bu, ulusal güvenlik ve sektörün itibarı için oldukça önemlidir. Medya, ihracat için de başlı başına bir lokomotiftir. Uluslararası medya, savunma sanayisi sektörü hakkında yapılan araştırmaları ve yenilikleri yayınlayarak, ihracata doğrudan katkı sağlamaktadır. Bu, savunma sanayisi sektörünün yenilikçi ve rekabetçi kalmasına yardımcı olmaktadır."
"Anadolu Ajansı burada çok güzel fayda sağlıyor"
METEKSAN Uluslararası Satış, Pazarlama ve Kurumsal İtibar Direktörü Burak Akbaş da moderatörlüğünü SASAD Genel Sekreteri Ruşen Kömürcü'nün gerçekleştirdiği "Savunma Sanayi Pazarlama İletişimi" konulu panelde konuştu. Akbaş, bugünün iletişim dünyasında firmaların karlılığını ve varlığını sürdürebilmesi için kurumsal iletişimin çok kritik bir öneme sahip olduğunu söyledi. Kurumsal iletişimin son 15 yılda stratejik bir iletişim aracı olarak öne çıkmaya başladığını vurgulayan Akbaş, özellikle dijital medyanın da yaygınlaşmasıyla savunma sanayisi firmalarının kurumsal iletişime ağırlık vermeye başladığını, bu birimin şirketlerin marka değerine çok önemli katkısının olduğunun farkına vardıklarını anlattı. Akbaş, savunma sanayisindeki projelerin uzun soluklu ve bedelleri çok yüksek projeler olduğuna dikkati çekerek alıcıların en çok önem verdiği konunun "güven" olduğunu, bunu yaratabilmek adına kurumsal iletişimin çok kritik bir önem taşıdığını dile getirdi.
FNSS Kurumsal İletişim Müdürü Cem Altınışık, savunma sanayisinde kurumsal iletişimin kapsamına ilişkin bir sunum yaparak marka iletişimi, kurumsal kimlik, yazılı yayınlar, reklam yönetimi, dijital medya iletişimi, medya ilişkileri, kurum içi iletişim, pazarlama iletişimi ve sosyal sorumluluk projelerinin söz konusu alanın başlıca konuları olduğunu ifade etti.
Savunma sanayisine ilişkin çok dilli yayınların önemine işaret eden Altınışık, "Aynı anda Arapça, İngilizce, Türkçe yayınlar yapan mecralar var. Anadolu Ajansı burada çok güzel fayda sağlıyor. Eskiden savunma sanayisi alanında ihtisaslaşmış savunma muhabirlerimiz yoktu. Şimdi arkadaşlarımız ihtisaslaştılar ve büyük oranda katma değer yaratıyorlar. Bunun için kendilerine teşekkür ediyoruz. Bunun yurt dışına çıkması gerekiyor, bunun için dijitali kullanmamız gerekiyor." dedi.
"Kurumsal iletişimcileri marka elçileri olarak görüyorum"
Armelsan İş Geliştirme Müdürü Erdem Tümdağ da güçlü bir savunma sanayisi için güçlü bir kurumsal iletişim yapısı kurmanın elzem olduğunu belirterek kurumsal iletişimin en önemli rollerinden birisinin de iç iletişimi artırmak olduğunu, bunun şirkete aidiyet oluşturmak için önem arz ettiğini bildirdi. Şirket içi inovasyon kültürünün oluşturulmasında da kurumsal iletişimin başat rol oynadığını anlatan Tümdağ, "Kurumsal iletişimcileri marka elçileri olarak görüyorum." diye konuştu.
Canik İcra Kurulu Üyesi, Kurumsal İletişim, İş Geliştirme ve Medya Yönetimi Müdürü Gençay Gençer de Türkiye'nin savunma sanayisi ürünlerinin yurt dışında tanıtılmaya ihtiyacının bulunduğunu, bu anlamda pazarlama bölümlerine de katkıda bulunduklarını anlattı. Dünyanın farklı ülkelerindeki hukuk danışmanlarıyla birlikte çalıştıklarını ifade eden Gençer, markayı ve ürünleri korumak ve doğru anlatmak için ellerinden gelen her türlü çabayı sarfettiklerini kaydetti.
Anadolu Ajansı da stant açtı
Zirvede, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Anadolu Ajansı, SASAM, SASAD, ASELSAN, FNSS, HAVELSAN, Sarsılmaz, METEKSAN, BMC, Asisguard, Canik, Kale Savunma ve BİTES Savunma gibi çok sayıda firma ve kuruluş stant açarak organizasyona katkıda bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.