Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Fikir üreten herkesin yanında olmaya devam edeceğiz
SSB Başkanı Görgün, büyüyen ve güçlenen savunma sanayimiz, ülkemizin geleceğine yönelik yaptığı çalışmalarla sizlerle birlikte emin adımlarla ilerleyecektir. Burada fikir üreten emek harcayan herkesin yanında olmaya devam edeceğiz
Ankara
ROKETSAN tarafından düzenlenen "Stratejik İş Ortaklığı Zirvesi", SSB Başkanı Görgün'ün katılımıyla JW Marriott Otel'de gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, burada yaptığı konuşmada, savunma sanayinin, tasarımdan seri üretime, AR-GE'den inovasyona ve sanayileşmeye kadar yürüttüğü projeler ve programlarla tüm güvenlik birimlerinin ihtiyaçlarını yerli ve milli olarak karşıladığını söyledi.
Savunma sanayisinde faaliyet gösteren şirket sayısının 3 bin 500'ü aştığını, sektörde 1100'ü aşkın projede süreçlerin devam ettiğini bildiren Görgün, yaklaşık 100 milyar dolarlık proje hacmiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü anlattı.
"Teslimat rakamında yüzde 34'lük büyüme var"
Görgün, sektörün geçen yıl 180 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye, şimdiye kadar dünyadaki 185 ülkeye ürünleriyle katkı sağladı. Geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 29'luk artışla 7,1 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaştı. Biz ürünlerimizi, platformlarımızı, uluslararası alanda yapageldiğiniz anlaşmaları ve sözleşmeleri göz önünde bulundurduğumuzda, çok kısa zamanda bunun çok daha ötesine geçebileceğimizi değerlendiriyoruz. Son iki yılda şirketlerimiz 20 milyar dolarlık uluslararası sözleşme imzaladı. Şirketlerimiz, bu yılın ilk iki ayında uluslararası iş ortaklarıyla 1,5 milyar doların üzerinde sözleşme imzaladı, bu dönemdeki teslimat rakamları 650 milyon doları geçti. Geçtiğimiz yılın teslimat rakamı 1 Ocak- 28 Şubat için 484 milyon dolardı. Bu yıl 1 Ocak-24 Şubat rakamı 650 milyon dolar. Yaklaşık yüzde 34'lük büyüme var."
Tedarikçilerin, sektörde üretim kapasitesinin temel taşlarından olduğunu aktaran Görgün, tedarikçilerin çoğunlukla KOBİ'lerden oluştuğuna dikkati çekti.
Görgün, ROKETSAN'ın ATMACA Projesi'nde yaklaşık 650 tedarikçiyle, TAYFUN'da 330'un üzerinde alt yüklenici, üç araştırma kurumu ile üniversitelerin katkısıyla çalıştığını anlattı.
"Fikir üreten herkesin yanında olmaya devam edeceğiz"
Kredi finansman destekleri, tedarikçi finansman stratejileri, döviz bazlı sözleşmelerin önünün açılması ve döviz kredilerinin kullanılması gibi konuları Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası ile ele aldıklarına dikkati çeken Görgün, "Yarın, makine-teçhizat alımında kredi kolaylığı sağlayabilecek 'leasing programı' ile ilgili bir lansman programımız olacak." dedi.
Görgün, Savunma Sanayii Yatırım ve Geliştirme Faaliyetleri Destekleme Programı'nın bütçesini 5 kat artırarak 25 milyon dolara çıkardıklarını anımsatarak, geçen yıl bu programın çağrısına çıktıklarını ve 200'ün üzerinde firmadan başvuru geldiğini belirtti.
Savunma sanayisindeki şirketlerin kendilerine özgü stratejik iş ortaklığı geliştirme programı ile alt yüklenici ve tedarikçi geliştirme programlarını uyguladıklarını aktaran Görgün, şunları kaydetti:
"Bu uygulamalar, diğer ana entegratör şirketlerimize de örnek teşkil ediyor ve bunların gelişmesini, yaygınlaşmasını takip ediyor ve destekliyoruz. Özellikle ekosistemimizin büyümesini ve çeşitlendirilmesini sağlarken gelecekteki olası birtakım dar boğazların önüne geçmeye gayret gösteriyoruz. Büyüyen ve güçlenen savunma sanayimiz, ülkemizin geleceğine yönelik yaptığı çalışmalarla sizlerle birlikte emin adımlarla ilerleyecektir. Biz burada fikir üreten emek harcayan, ter döken herkesin yanında olmaya devam edeceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.