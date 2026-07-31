Sanipak'ın Arch Peninsula bünyesine katılım süreci tamamlandı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sanipak, sürecin tamamlanmasıyla dünyanın önde gelen entegre selüloz, kağıt ve ambalaj üretim gruplarından birinin parçası olarak yeni bir döneme giriyor.

Bu birleşmeyle Arch Peninsula'nın küresel ölçeği ve üretim alanındaki uzmanlığının Sanipak'ın pazar lideri markalarıyla buluşmasının, şirketin rekabet gücünü artırması ve uluslararası büyümesini desteklemesi hedefleniyor.

Yeni dönemde Sanipak, temizlik kağıtları kategorisindeki liderliğini pekiştirirken, kişisel bakım ve ev bakım kategorilerindeki büyümesini hızlandırmaya ve dünya standartlarında inovasyonları pazara sunmaya devam edecek.

Fotoğraf : Sanipak/AA

"Sanipak'ın büyüme yolculuğunda yeni bir dönemin başlangıcı"

Açıklamada görüşleri yer alan Arch Peninsula Yatırımlar Eş Başkanı ve Sanipak Yönetim Kurulu Başkanı Nishant Grover, Sanipak'ın alanında öncü markaları, güçlü ekibi ve Türkiye ile Fas'taki modern üretim altyapısıyla sağlam temellere sahip bir şirket olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu işlem, Sanipak'ın büyüme yolculuğunda yeni bir dönemin başlangıcını temsil ederken, bölgedeki portföyümüzü genişletme hedefimiz açısından da stratejik önem taşıyor. Önümüzdeki dönemde Sanipak'ın inovasyon gücünü desteklemeye ve markalarının bölgesel erişimini güçlendirmeye odaklanacağız. Böylece kullanıcılarımız için üstün bir deneyim sunarken, iş ortaklarımız için uzun vadeli değer yaratmaya devam edeceğiz."

Fotoğraf : Sanipak/AA

"Güçlü performansımızı daha ileri taşımayı hedefliyoruz"

Sanipak Üst Yöneticisi (CEO) Bülent Kozlu ise yeni dönemin şirket, çalışanlar, marka kullanıcıları ve iş ortakları için önemli fırsatları beraberinde getireceğini kaydederek, Sanipak'ın yaklaşık 60 yıllık yolculuğunda, kendi kategorilerini oluşturan ve kullanıcılarının güvenini kazanmış güçlü markalar yarattığını bildirdi.

Son 4 yılda cirolarını döviz bazında iki katına çıkardıklarını, Türkiye'deki pazar payını artırdıklarını, ihracat ağını genişlettiklerini ve Fas'taki faaliyetlerini büyüttüklerini anlatan Kozlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Yeni sermayedarımızın küresel ölçeği ve yetkinlikleriyle güçlü performansımızı daha ileri taşımayı hedefliyoruz. Türkiye ve Fas'taki üretim altyapımıza, markalarımıza ve ihracat kapasitemize yatırım yapmayı sürdüreceğiz. Tüm paydaşlarımız için uzun vadeli değer yaratırken, Türkiye'de istihdama ve ekonomik büyümeye katkımızı artırmaya ve Sanipak’ın bölgesel liderlik hedefini güçlendirmeye devam edeceğiz."