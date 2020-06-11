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Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı OSB'lere destek için kamu spotu hazırladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, organize sanayi bölgelerine (OSB) destek amacıyla "Tedbir Al, Çalışanını Koru, Üretime Devam - TÜRKİYEM" başlıklı kamu spotu hazırladı.

Cüneyt Kemal Özkök   | 11.06.2020
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı OSB'lere destek için kamu spotu hazırladı

Ankara

 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, organize sanayi bölgelerine (OSB) destek amacıyla "Tedbir Al, Çalışanını Koru, Üretime Devam - TÜRKİYEM" başlıklı kamu spotu hazırladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülke ekonomisinin lokomotifi olan sanayi sektörünün ithalata bağımlığını azaltacak, rekabet gücünü artıracak programların hayata geçirildiği ifade edildi.

Sanayide ve üretimde yerli ve milli olma düşüncesinin, Bakanlığın stratejileri arasında en ön sırada yer aldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yerli ve milli sanayimize bakışımız bunun en somut ifadesidir. Bakanlığımızın faaliyet alanında olan organize sanayi bölgelerinde bulunan işletmelere de katkı anlamında destek ve projelerimiz devam etmektedir. Bu kapsamda Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ile yapılan ortak çalışmalar neticesinde dünyada ve ülkemizde yaşanan Kovid-19 pandemi döneminde ekonomik süreçte, 'Tedbir Al, Çalışanını Koru, Üretime Devam - TÜRKİYEM' başlıklı kamu spotu hazırlanmış ve RTÜK tarafından onaylanmıştır."

Açıklamada, söz konusu kamu spotunun www.rtük.gov.tr internet adresinde yer alan "spot filmler-kamu spotu" bölümüne eklendiği ve televizyonlarda yayınlanmak üzere bir link gönderildiği bildirildi.


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