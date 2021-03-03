Euro
8.83
Dolar
7.30
BIST 100
1,545.00
Altın
1,734.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda konuşuyor
logo
Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ocakta 929 yatırım teşvik belgesi verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ocak ayında 929 yatırım teşvik belgesi verilmesine imza attı.

Mustafa Çalkaya   | 03.03.2021
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ocakta 929 yatırım teşvik belgesi verdi

Ankara

Bakanlığın, Ocak 2021 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ocakta 929 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 14 milyar 367 milyon 528 bin 371 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 26 bin 135 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan, sabit yatırım tutarı 551 milyon 419 bin 365 lira olan ve 2 bin 214 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 86 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde, yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alan firmaların sabit yatırım tutarı 3 milyar 434 milyon 924 bin 626 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı 9 bin 245 olarak gerçekleşti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malezya'dan Sinovac ve AstraZeneca aşılarının kullanımına şartlı onay
Biden: Mayıs sonuna kadar elimizde her Amerikalıya yetecek kadar aşımız olacak
MEB, yüz yüze eğitim ve sınav uygulamalarının detaylarını belirledi
İçişleri Bakanlığı, valiliklere 'İşyerlerinin Çalışma Saatleri' konulu genelge gönderdi
İtalya'da Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirlerinin süresi 6 Nisan'a kadar uzatıldı

Benzer haberler

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ocakta 929 yatırım teşvik belgesi verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ocakta 929 yatırım teşvik belgesi verdi

Gelir İdaresi Başkanlığı 196 destek personeli alacak

Tortum Hidroelektrik Santrali özelleştirilecek

Nükleer Düzenleme Kurumu, idari yaptırım esaslarını belirledi

Nükleer Düzenleme Kurumu, idari yaptırım esaslarını belirledi