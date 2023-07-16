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Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı mayısta 1503 yatırım teşvik belgesi verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, mayısta 1503 yatırım teşvik belgesi düzenledi.

Mert Davut  | 16.07.2023 - Güncelleme : 16.07.2023
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı mayısta 1503 yatırım teşvik belgesi verdi

Ankara

Bakanlığın mayıs ayına ilişkin yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mayısta 1503 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 83 milyar 424 milyon 263 bin 220 lira olarak hesaplandı. Yatırımların gerçekleştirilmesiyle 27 bin 938 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan sabit yatırım tutarı 1 milyar 108 milyon 905 bin 832 lira olan ve 2 bin 55 istihdam öngörülen 61 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde 294 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu projelerin sabit yatırım tutarı 5 milyar 584 milyon 72 bin 949 lira, istihdam edilenlerin sayısı 14 bin 465 oldu.

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