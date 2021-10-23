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Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı eylülde 852 yatırım teşvik belgesi verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, eylülde 852 yatırım teşvik belgesi düzenledi.

Arife Yıldız Ünal   | 23.10.2021
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı eylülde 852 yatırım teşvik belgesi verdi

Ankara

Bakanlığın, eylül ayına ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, eylülde 852 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 16 milyar 878 milyon 108 bin 436 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 28 bin 146 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan sabit yatırım tutarı 786 milyon 441 bin 592 lira olan ve 2 bin 611 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 55 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde 249 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu projelerin sabit yatırım tutarı 3 milyar 154 milyon 747 bin 839 lira, istihdam edilenlerin sayısı 8 bin 516 oldu.

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