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Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesine 100 milyon lira sermaye tahsis edilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesine 100 milyon lira sermaye tahsis edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Arife Yıldız Ünal   | 20.03.2021
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesine 100 milyon lira sermaye tahsis edilecek

Ankara

Buna göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesine 100 milyon lira sermaye tahsis edilmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan bazı liman ve baraj projelerinde acele kamulaştırmalara ilişkin Cumhurbaşkanı kararları da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Rize İyidere Lojistik Limanı İnşaatı Projesi kapsamında deniz dolgusunda kullanılacak ham maddenin temini amacıyla ihtiyaç duyulan taş ocağı ile bağlantı yoluna isabet eden ve belirtilen yer ve ada/parsel numaraları gösterilen taşınmazların, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Andırın Geben Barajı ve Sulama Projesi kapsamında Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ile Yukarı Kelkit (Sadak Barajı ve Sulaması) Projesi kapsamında Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde belirtilen taşınmazların, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

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