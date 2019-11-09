Euro
6.35
Dolar
5.76
BIST 100
103,316.50
Altın
1,459.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye İktisadi girişim ve İş Ahlakı Derneği’nin (İGİAD) İstanbul’da düzenlediği Türkiye İş Ahlakı Zirvesi’nde başladı
logo
Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Türkiye küresel ekonomide daha üst basamaklara çıkmayı hak ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Türkiye, küresel ekonomide daha üst basamaklara çıkmayı elbette hak ediyor. Bunu başarabilecek sanayi altyapısına, girişimcilik ruhuna ve insan gücüne sahibiz." dedi.

Volkan Kaşik   | 09.11.2019
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Türkiye küresel ekonomide daha üst basamaklara çıkmayı hak ediyor

Malatya

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye, küresel ekonomide daha üst basamaklara çıkmayı elbette hak ediyor. Bunu başarabilecek sanayi altyapısına, girişimcilik ruhuna ve insan gücüne sahibiz. Daha güçlü bir Türkiye için katma değerli üretim ve teknoloji liderliğinde bir rotayı hep beraber takip edeceğiz. Bu yolda Milli Teknoloji Hamlesi yönümüzü belirleyecek." dedi.

"Ülkemizi kritik teknolojilerde ve yüksek katma değerli ürünlerde vazgeçilmez bir küresel oyuncu yapmanın derdindeyiz." diyen Varank, şunları söyledi:

"Uluslararası kuruluşlar, ülkemiz hakkındaki büyüme tahminlerini tek tek yukarı yönlü revize ediyor. Dünya Bankasının iş yapma kolaylığı endeksinde üst üste 2 senedir üst sıralara doğru tırmanıyoruz. Ekonomimiz günden güne inşallah sizlerin de yatırım iştahıyla daha da güçlenecek."

Varank, "Makroekonomik verilere baktığımızda, faizler ve enflasyon düşüyor, kurda istikrarı yakaladık." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD kendisiyle savaşıyor
Nil sorunu: Eski aktörler, yeni arabuluculuk girişimleri
Irak ve Lübnan'da mezhepçi/etnik siyaset tıkandı
Malumun ilamı: 'The Great Hack'
Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi

Benzer haberler

'Türkiye küresel ekonomide daha üst basamaklara çıkmayı hak ediyor'

'Türkiye küresel ekonomide daha üst basamaklara çıkmayı hak ediyor'

Malatya'da 6 ton kaçak tütün ele geçirildi

TÜBİTAK'tan Merkür'ün geçişine özel etkinlik

Bakan Varank Kuala Lumpur Zirvesi öncesi Malezya'da temaslarda bulundu

Bakan Varank Kuala Lumpur Zirvesi öncesi Malezya'da temaslarda bulundu
Bakan Varank, Malezya'daki Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi

Bakan Varank, Malezya'daki Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi

İş adamları Türkiye-Rusya ayrıcalıklı ticaret anlaşmasını bekliyor

İş adamları Türkiye-Rusya ayrıcalıklı ticaret anlaşmasını bekliyor