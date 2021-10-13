Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Tacikistan Başbakanı Rasulzoda ile görüştü
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tacikistan Başbakanı Kohir Rasulzoda ve Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Kabir ile görüştü.
Ankara
Rasulzoda, Türkiye-Tacikistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 11. Dönem Toplantısı dolayısıyla Tacikistan'da bulunan Bakan Varank'ı kabul etti.
Başbakanlık binasında gerçekleştirilen görüşmede, Rasulzoda, Türkiye'nin Tacikistan ekonomisinde önemli bir yeri olduğunu belirterek, ikili ilişkilerin geliştirilmesi noktasında çalıştıklarını söyledi.
Türkiye ile mevcut ticari ilişkilerin iyi seviyede olduğuna işaret eden Rasulzoda, "Bunu daha da iyileştirmek için elimizde çok imkan var. KEK toplantısında önemli konular ele alındı. Bunun da ikili ilişkilerimizi daha ileri seviyeye taşıyacağına inanıyorum." dedi.
Rasulzoda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomilerin büyük zararlar gördüğünü ancak geçen yıl Türkiye ile ticaret hacminin yıllık yüzde 17 arttığını ifade ederek, salgın döneminin atlatılmasıyla bunu daha da artırmak istediklerini dile getirdi.
Türkiye'den Tacikistan'a yapılan yatırımlara dikkati çeken Rasulzoda, bunların artırılması için fırsatların değerlendirilmesi, ikili ekonomik ilişkilerin artırılması konusunda da tüm imkanların kullanılması gerektiğini bildirdi.
"Önemli bir ortak olarak görüyoruz"
Varank da Tacikistan'ı, Orta Asya'da önemli bir ortak olarak gördüklerini vurgulayarak, 1 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma hedefini hatırlattı.
Bu hedefe ulaşma konusunda girişimcilerin önündeki engellerin kaldırılmasının önemine işaret eden Varank, bu kapsamda teknik heyetler ve ilgili kurumların istişarelerde bulunduğunu belirtti.
Varank, Duşanbe'de Türk yatırımcılarla da buluştuğunu anımsatarak, burada faaliyet gösteren Türk iş insanlarının beklenti ve taleplerini aktardı.
Ticaret ve ekonomi başta olmak üzere ikili ilişkilerin her alanda ilerleme kaydedeceğine inandığını dile getiren Varank, KEK 11. Dönem Toplantısı'nın hayırlı olmasını diledi.
Görüşmede, Türkiye’nin Duşanbe Büyükelçisi Emre Zeki Karagöl ile KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt da hazır bulundu.
"Türkiye tecrübelerini paylaşmaya hazır"
Bakan Varank,Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Sherali Kabir ile görüşmesinde, Türkiye ne ise Tacikistan'ın da öyle olmasını istediklerini ve bunun için Türkiye'nin, kendi tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğunu belirterek, "Bu ticaret hacmiyle bunu yapmamız mümkün değil. KEK toplantısında alınan 117 maddelik yol haritasını sıkı bir şekilde takip edip, hızlıca netice almamız gerekiyor." dedi.
Varank, iki ülkenin liderlerinin ikili ilişkileri her alanda artırma isteklerinin sonucu olarak söz konusu toplantıların faydalı sonuçlanacağına inandığını belirtti.
Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki son 20 yılda, sanayiden teknolojiye, sağlıktan girişimciliğe, tarımdan enerjiye kadar her alanda büyük atılımlar gerçekleştirdiklerini ve büyük yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Varank, şunları kaydetti:
"Bunların karşılığını da pandemi döneminde gördük. Biz Türkiye ne ise Tacikistan da öyle olsun istiyoruz. Bunun için tecrübelerimizi sizinle paylaşmaya hazırız ama bu ticaret hacmiyle bunu yapmamız mümkün değil. KEK toplantısında alınan 117 maddelik yol haritasını sıkı bir şekilde takip edip, hızlıca netice almamız gerekiyor."
Varank, hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için malların, paranın ve insanların serbest dolaşımının önemine işaret ederek, vize ve doğrudan uçuşların artırılması konularında kolaylık sağlanmasını talep etti.
"Gerekli tüm çabayı göstereceğiz"
Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Kabir de 117 maddelik eylem planında belirlenen hedeflerin gerçekleştirilebilir olduğunu ancak bu konuda alınması gereken mesafe bulunduğunu söyledi.
İki ülkenin son dönemdeki ticaret ve yatırım ilişkilerinden bahseden Kabir, belirlenen hedeflere yaklaşmak için geniş çaplı iş birliğinin gerekliliğine işaret etti.
Kabir, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi noktasında gerekli tüm çabayı göstereceklerini belirterek, Tercihli Ticaret Anlaşması'nın imzalanmasının birçok konuda yol açıcı olacağını söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.