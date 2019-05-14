Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.81
Dolar
6.05
BIST 100
87,710.14
Altın
1,297.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Sanayi üretimi aylık bazdaki pozitif seyrini sürdürdü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sanayi üretiminin pozitif seyrini sürdürdüğünü, sermaye malları ve ara malı üretimindeki artışların, reel sektörün ekonomiye olan güvenini göstermesi açısından önemli olduğunu bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 14.05.2019
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Sanayi üretimi aylık bazdaki pozitif seyrini sürdürdü

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından, Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı mart ayı sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Sanayi üretiminin martta yüzde 2,1'lik artışla aylık bazdaki pozitif seyrini sürdürmeye devam ettiğine dikkati çeken Varank, "Pozitif seyre katkı sağlayan sermaye malları ve ara malı üretimindeki artışlar, reel sektörümüzün ekonomiye olan güvenini göstermesi açısından önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, 2023'e kadarki seçimsiz dönemde katma değerli üretim öncülüğünde büyümek için çalıştıklarına işaret ederek, özel endüstri bölgeleri gibi yeni projelerle üreten ve istihdam sağlayan sanayicilerin yanında durmaya devam edeceklerini bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ramstein Üssü: Almanya'daki tartışılan 'Küçük Amerika'
GÖRÜŞ - CENTCOM'un Suriye'de teröre zemin hazırlayan politikaları
Küresel ekonomi politik ve Doğu Akdeniz’de enerji düğümü
Doğu Akdeniz enerji denklemi
Hindistan seçimlerinde sona doğru

Benzer haberler

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

'Dijitalleşme çağrısına 1742 proje için başvuru geldi'

Elektronikte 5 yılda 4,4 milyarlık liralık projeye yatırım teşviki

Kağıtta dışa bağımlılığı azaltacak hamle

Kağıtta dışa bağımlılığı azaltacak hamle
'AK Parti'ye verilen oyların çalındığı YSK kararıyla ispatlanmıştır'

'AK Parti'ye verilen oyların çalındığı YSK kararıyla ispatlanmıştır'
Bakan Varank'tan esnafa 28 Mayıs uyarısı

Bakan Varank'tan esnafa 28 Mayıs uyarısı