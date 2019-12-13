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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Genel Kurulu'nda konuşuyor
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Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Sanayi Hamlesi Programına 200'e yakın talep aldık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programını makine sektörüyle başlattık. 6 Aralık'ta sonlanan ön başvurularda yatırım tutarı yaklaşık 5 milyar lira olan 200'e yakın talep aldık." dedi.

Adem Balta   | 13.12.2019
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Sanayi Hamlesi Programına 200'e yakın talep aldık

TBMM

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programını makine sektörüyle başlattık. 6 Aralık'ta sonlanan ön başvurularda yatırım tutarı yaklaşık 5 milyar lira olan 200'e yakın talep aldık." dedi.

Varank, "2019’un 10 ayında 101 milyar liralık sabit yatırım için 4 bin 302 teşvik belgesi düzenledik. Aslan payı imalat sektörüne ait." diye konuştu.

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