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Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Kovid-19 güvenli üretim belgeleri verilmeye başlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Kovid-19 güvenli üretim belgeleri verilmeye başlandı. Bu belgeyi alan firmalar TSE logosunu ürün, belge ve yayınlarında kullanabilecek." dedi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 09.06.2020
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Kovid-19 güvenli üretim belgeleri verilmeye başlandı Fotoğraf: Raşid Necati Aslım/AA

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kovid-19 güvenli üretim belgeleri verilmeye başlandı. Bu belgeyi alan firmalar TSE logosunu ürün, belge ve yayınlarında kullanabilecek." dedi.

Varank, "Koster Projesi'nin ilk yılında 10 kosteri destekleyeceğiz. 5 yıl her bir gemiye yıllık azami 3 milyon lira kredi desteği vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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