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Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Dünyada en hızlı toparlanan ilk beş ülkeden biri olduk

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, haziranda sanayi üretiminin hem aylık hem de yıllık bazda yükseliş gösterdiğini belirterek, "Gösterdiğimiz bu aylık performansla, dünyada en hızlı toparlanan ilk beş ülkeden biri olduk." dedi.

Abdulselam Durdak   | 14.08.2020
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Dünyada en hızlı toparlanan ilk beş ülkeden biri olduk

İstanbul

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Haziranda sanayi üretimi hem aylık hem de yıllık bazda yükseliş gösterdi. Her iki verinin de pozitif olması, reel sektörün gidişatını göstermesi açısından oldukça sevindirici." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, şöyle devam etti:

"Sermaye ve ara malı kalemlerindeki çift haneye varan artışlar, yatırım talebi açısından da çok güçlü bir sinyal veriyor. Gösterdiğimiz bu aylık performansla, dünyada en hızlı toparlanan ilk beş ülkeden biri olduk."

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