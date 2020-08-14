Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Dünyada en hızlı toparlanan ilk beş ülkeden biri olduk
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, haziranda sanayi üretiminin hem aylık hem de yıllık bazda yükseliş gösterdiğini belirterek, "Gösterdiğimiz bu aylık performansla, dünyada en hızlı toparlanan ilk beş ülkeden biri olduk." dedi.
İstanbul
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Haziranda sanayi üretimi hem aylık hem de yıllık bazda yükseliş gösterdi. Her iki verinin de pozitif olması, reel sektörün gidişatını göstermesi açısından oldukça sevindirici." ifadelerini kullandı.
Bakan Varank, şöyle devam etti:
"Sermaye ve ara malı kalemlerindeki çift haneye varan artışlar, yatırım talebi açısından da çok güçlü bir sinyal veriyor. Gösterdiğimiz bu aylık performansla, dünyada en hızlı toparlanan ilk beş ülkeden biri olduk."
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