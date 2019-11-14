Euro
6.37
Dolar
5.78
BIST 100
103,735.20
Altın
1,469.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara’da konuşuyor
logo
Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Büyümenin öncü göstergeleri canlanıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, eylülde sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 3,4 artarak 12 ay sonra pozitif seviyeyi gördüğünü belirterek, "Büyümenin öncü göstergeleri canlanıyor." ifadesini kullandı.

Dilara Zengin   | 14.11.2019
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Büyümenin öncü göstergeleri canlanıyor

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,  Twitter hesabından, TÜİK tarafından bugün açıklanan eylül ayı Sanayi Üretim Endeksi istatistiklerini değerlendirdi. 

Büyümeye yönelik göstergelere dikkati çeken Varank, "Eylül ayı sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 3,4 artarak 12 ay sonra pozitif seviyeyi gördü. Sermaye ve ara malları üretimindeki yıllık ve aylık gelişmeler gelecek dönem üretim artışları açısından oldukça iyi bir sinyal veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, eylülde, Satın Alma Yöneticileri Endeksi, Kapasite Kullanım Oranı ve Ekonomik Güven endekslerinin tümünde yukarı yönlü hareket olduğuna işaret ederek, "Büyümenin öncü göstergeleri canlanıyor." ifadesini kullandı.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'na vurgu

Bakanlık olarak yatırımı ve üretimi desteklemek adına var güçleriyle sahada olduklarını vurgulayan Varank, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi başvurularının devam ettiğini bildirdi.

Varank, Konya ziyaretinde sanayicilerin talebi üzerine Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nda daha önce ön başvurular için 22 Kasım olarak açıklanan müracaat süresini 15 gün uzatma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Macron’un NATO çıkışında asıl hedef Türkiye
Riyad anlaşması ve Suudi Arabistan’ın Yemen dersleri
F-35 krizinin uluslararası hukuk boyutu
Yeni toplumsal hareketler ve stratejik iletişim
Bolivya’da siyasal darbe

Benzer haberler

'Büyümenin öncü göstergeleri canlanıyor'

'Büyümenin öncü göstergeleri canlanıyor'

Sanayi üretimi arttı

Türkiye'yi altın sektöründe 'öncü' yapma hedefi

'Türkiye'nin sanayisinin sadece 3'te 1'i OSB'lerde'

'Türkiye'nin sanayisinin sadece 3'te 1'i OSB'lerde'
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi'nde başvuru süresi uzuyor

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi'nde başvuru süresi uzuyor
'Kurda istikrarı yakaladık'

'Kurda istikrarı yakaladık'