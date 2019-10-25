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Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Akıllı şehirler 10 yılda 20 trilyon dolarlık katkı sağlayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Son analizlere göre, akıllı şehirlerin getirdiği yenilikler, küresel ekonomiye önümüzdeki 10 yılda 20 trilyon dolarlık bir katkı sağlayacak." dedi.

Emre Ayvaz   | 25.10.2019
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Akıllı şehirler 10 yılda 20 trilyon dolarlık katkı sağlayacak

Kocaeli

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Son analizlere göre, akıllı şehirlerin getirdiği yenilikler, küresel ekonomiye önümüzdeki 10 yılda 20 trilyon dolarlık bir katkı sağlayacak. 20 trilyon dolar demek, küresel sisteme Türkiye büyüklüğünde 27 ülkenin daha katılması demek. Bu teknolojilerde atılacak her yeni adım, ülkelere önemli bir küresel rekabet üstünlüğü sağlayacak. İşte biz de bu fırsatı gördük ve bu alandaki çalışmalara hız kazandırdık." dedi.

Bakan Varank sözlerine şöyle devam etti:

"Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Esenler Belediyesi bir iş birliği protokolü imzaladı. Esenlerde 8 milyon metrekarelik bir alanda; akıllı şehir uygulamalarının hem yaşandığı hem de kent sakinleriyle birlikte geliştirildiği bir yaşam alanı inşa edeceğiz. Projemizde her şeyden önce doğayı yormayan, çevreci bir yaşam hakim olacak."

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