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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ankara'da "TOBB Kadın Girişimciler Kurulu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü" programında konuşuyor.
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Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: 2020'de 773 bin otomobil ve ticari araç satıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, geçen yıl yüzde 1,8 büyüyen Türkiye'de, 773 bin otomobil ve ticari araç, 1 milyon 353 bin tablet ve 983 bin bilgisayar satıldığını bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 08.03.2021
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: 2020'de 773 bin otomobil ve ticari araç satıldı

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından 2020'de Türkiye'de gerçekleştirilen otomobil ve elektronik ürün satışlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Türkiye'nin geçen yıl yüzde 1,8 büyüdüğünü anımsatan Varank, 2020'de ülkede 773 bin otomobil ve ticari araç, 1 milyon 353 bin tablet, 983 bin bilgisayar, 10,8 milyon cep telefonu, 2,6 milyon televizyon ve 7,6 milyon beyaz eşya satıldığını kaydetti.

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