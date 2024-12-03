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Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: "10 OSB'de 2,4 milyon metrekare alanı ön tahsis başvurularına açtık"

Bakan Kacır, "Bu ay çıktığımız üçüncü ilanla, 94 OSB'de 16,2 milyon metrekare büyüklüğündeki toplam 1115 yatırım yerini tahsis başvurularına, 10 OSB'de 2,4 milyon metrekare alanı ön tahsis başvurularına açtık." ifadesini kullandı.

Cüneyt Kemal Özkök  | 03.12.2024 - Güncelleme : 03.12.2024
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: "10 OSB'de 2,4 milyon metrekare alanı ön tahsis başvurularına açtık"

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, OSB'lerde henüz tahsis edilmemiş yatırım alanlarını sanayicilerin çevrim içi erişimine açma uygulamasını sürdürdüklerini belirterek şunları kaydetti:

"Bu ay çıktığımız üçüncü ilanla, 94 OSB'de 16,2 milyon metrekare büyüklüğündeki toplam 1115 yatırım yerini tahsis başvurularına, 10 OSB'de 2,4 milyon metrekare alanı ön tahsis başvurularına açtık. Yatırımların hızlanması için çalışmaya devam edeceğiz."

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