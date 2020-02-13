Sanayi üretimi yüzde 8,6 arttı
Sanayi üretimi Aralık 2019'da yıllık bazda yüzde 8,6 arttı
Ankara
Sanayi üretimi Aralık 2019'da yıllık bazda yüzde 8,6 arttı.
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.