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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul'da "Atadan Toruna Tohum Seferberliği"nin tanıtım toplantısında konuşuyor.
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Ekonomi

Sanayi üretimi yüzde 8,6 arttı

Sanayi üretimi Aralık 2019'da yıllık bazda yüzde 8,6 arttı

Arife Yıldız Ünal   | 13.02.2020
Sanayi üretimi yüzde 8,6 arttı

Ankara

Sanayi üretimi Aralık 2019'da yıllık bazda yüzde 8,6 arttı.

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