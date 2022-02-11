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Ekonomi

Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 14,4 arttı

Merve Özlem Çakır   | 11.02.2022
Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 14,4 arttı

Ankara

Sanayi üretim endeksi, Aralık 2021'de aylık bazda yüzde 1,6, yıllık bazda yüzde 14,4 yükseldi.

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