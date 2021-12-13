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Ekonomi

Sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 8,5 artış gösterdi

Erhan Cihan Ünal   | 13.12.2021
Sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 8,5 artış gösterdi

Ankara

Sanayi üretim endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda yüzde 8,5 artış gösterdi.

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