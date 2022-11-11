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Ekonomi

Sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 0,4 arttı

Sanayi üretim endeksi eylülde aylık bazda yüzde 1,6 gerilerken, yıllık bazda yüzde 0,4 arttı.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 11.11.2022
Sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 0,4 arttı

Ankara

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