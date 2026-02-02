Dolar
Ekonomi

Samsun-Trabzon-Sarp Demir Yolu Projesi, stratejik bir demir yolu koridoru oluşturacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Samsun-Trabzon-Sarp Demir Yolu Projesi, Türkiye'yi Kafkasya ve Orta Asya'ya bağlayan stratejik bir demir yolu koridoru oluşturacak." dedi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur, Mertkan Oruç  | 02.02.2026 - Güncelleme : 02.02.2026
Samsun-Trabzon-Sarp Demir Yolu Projesi, stratejik bir demir yolu koridoru oluşturacak

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, AA muhabirine, Karadeniz Sahil Demir Yolu (Samsun-Hopa-Sarp Demir Yolu) Projesi'ne ilişkin bilgi verdi.

Karadeniz Sahil Demir Yolu Projesi'nin Samsun'dan Sarp'a uzanarak Karadeniz Bölgesi'nde yer alan 5 il ile Gürcistan arasında demir yolu ulaşımını mümkün kılacağını vurgulayan Uraloğlu, "Samsun-Trabzon-Sarp Demir Yolu Projesi ile Karadeniz kıyısındaki iller arasında ve kent içi ulaşımda önemli bir rahatlama sağlanacak. Proje, Türkiye'yi Kafkasya ve Orta Asya'ya bağlayan stratejik bir demir yolu koridoru oluşturacak. Hem yolcu hem de yük taşımacılığında bölgeye büyük katkı sunacak. Mevcut kara yolu yoğunluğu da önemli ölçüde azalacak." diye konuştu.

Uraloğlu, projeye entegre şekilde planlanan Erzincan-Trabzon Demir Yolu Hattı ile bölgenin kuzey-güney aksında güçlü bir bağlantıya kavuşacağına dikkati çekerek, bu hat sayesinde Karadeniz demir yolunun, iç hinterlanda bağlanacağını ve uluslararası demir yolu ağına entegre edileceğini bildirdi.

Erzincan-Trabzon Demir Yolu Projesi'nin Türkiye'nin "Bir Kuşak Bir Yol" ve "Orta Koridor" olarak adlandırılan uluslararası demir yolu ağlarına entegrasyonunda kritik rol oynayacağını dile getiren Uraloğlu, "Bu projelerle ülkemizin lojistik gücünü artırıyor, Karadeniz'i Kafkasya ve Transkafkasya'ya doğrudan bağlayan yeni bir koridor oluşturuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Proje kapsamında köprü ve viyadükler inşa edilecek

Uraloğlu, söz konusu demir yolu hatlarının liman entegrasyonlu ve kıyı odaklı lojistik yapısıyla uluslararası taşımacılıkta rekabet avantajı sağlayacağına işaret ederek, projenin tamamlandığında hem bölgeye hem de ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimine büyük katkı sunulacağını söyledi.

Yolcu ve yük taşıma amaçlı gerçekleştirilecek bu projenin kuzey-güney bağlantılarıyla fonksiyonel hale gelerek bölgenin cazibesini daha da artıracağını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Demir yolu hattımız 513 kilometre olarak planlandı. Projemiz saatte 250 kilometre hıza sahip olarak tasarlandı. 14 istasyonu olacak. Proje kapsamında yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşımacılığının yapılması öngörülüyor. Çok sayıda tünel ve viyadük inşa edilecek. Söz konusu proje 2026 yılı Yatırım Programı'na Etüt-Proje (Avan Proje) çalışmalarının başlanılması amacıyla teklif edildi. Projemizle Doğu Karadeniz'in en büyük ve çok hızlı gelişim gösteren şehirleri olan Trabzon ve Rize üzerinden Gürcistan sınırımıza kadar demir yolu bağlantısı sağlanmış olacak."​​​​​​​

