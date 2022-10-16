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Ekonomi

Salgının etkisiyle 163 milyon, Ukrayna'daki savaşın etkisiyle 71 milyon kişi yoksullukla tanıştı

Kovid-19, 2021'de 143 ila 163 milyon kişinin yoksulluk sınırının altına düşmesine, Rusya-Ukrayna Savaşı 71 milyon kişinin yoksullukla tanışmasına neden oldu.

Behlül Çetinkaya   | 16.10.2022
Salgının etkisiyle 163 milyon, Ukrayna'daki savaşın etkisiyle 71 milyon kişi yoksullukla tanıştı

Ankara

AA muhabirinin Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler (BM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Güney Asya'daki yoksullar dünyadaki yoksulların yarısını oluşturuyor.

Kovid-19'un etkisiyle aşırı yoksulluk sınırı olan günde 2,15 dolara çalışanların sayısında 1990'dan beri kaydedilen düşüş durdu ve bu sayı yüzde 8,1 arttı. Bu artışa salgının yanı sıra savaşlar ve iklim değişikliği de etki etti.

Salgının ekonomide devam eden etkileri, savaşlar ve tüm dünyada yükselen fiyatlar nedeniyle 2021'de 143 ila 163 milyon kişinin yoksulluk sınırı altına düştüğü raporlara yansırken, Dünya Bankası bu sayıya 2022'de 75 ila 95 milyon kişinin daha ekleneceğini tahmin ediyor.

Özellikle gıda enflasyonunun yoksulları daha fazla vurması, yoksul ülkelerde kişi başına gelirin üçte ikisinin gıda harcamalarına yapılacağı tahmin edilirken, bu oranın gelişmiş ülkelerde gelirin dörtte birini bulması bekleniyor.

Dünya Bankası, 2030'da yüzde 3'e düşürmeyi planladığı yoksulların oranının, salgın öncesinde yapılan gelecek projeksiyonlarına göre ulaşılması güç bir hedef olduğuna, salgın sonrası ise daha zor bir hedef olduğuna dikkati çekiyor.

Yoksulların yarısı Güney Asya'da yaşıyor

BM verilerine göre, dünyada aşırı yoksulluk sınırının altında gelir elde edenlerin yarısı Güney Asya'da yaşıyor.

Sahra Altı Afrika'daki yoksullar ise dünyadaki yoksulların üçte birini oluştururken, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki yoksul sayısı 2015'ten bu yana iki kattan daha fazla arttı.

Özellikle Orta Doğu'daki artışta en büyük etkiyi Suriye ve Yemen'deki iç çatışmalar yapsa da Kovid-19'un etkisi tüm gelir gruplarında yaşandı.

Bu yönüyle Kovid-19, son 30 yılda yoksulluğu azaltmaya yönelik küresel hedeflere en büyük darbeyi vurdu.

Savaşın etkisiyle 71 milyon kişi yoksullukla tanıştı

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gıda ve enerji fiyatlarına etkisinin de dünyada yoksul sayısını artırması bekleniyor. BM Kalkınma Programına (UNDP) göre, artan enerji ve gıda fiyatları nedeniyle 71 milyon kişinin yoksulluk sınırının altına düştüğü tahmin ediliyor.

UNDP'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkilerine yönelik hazırladığı rapora göre, savaşın ilk 3 ayında yaklaşık 51 milyon kişi yoksulluk sınırının altına düştü.

Dünyadaki yoksul sayısını yüzde 9'a çıkaran bu gelişme, yaklaşık 20 milyon kişinin günlük gelirinin orta alt gelirli ülkelerde yoksulluk sınırı olan 3,20 doların altına düşmesine de neden oldu.

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