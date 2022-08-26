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Ekonomi

Sakarya'da Kovid-19 salgınına rağmen 2,5 yılda 53 bin kişi istihdam edildi

Sakarya'da son 2,5 yılda Kovid-19 salgınına rağmen çalışan sayısında 53 bin kişilik artış meydana geldi.

İbrahim Yozoğlu   | 26.08.2022
Sakarya'da Kovid-19 salgınına rağmen 2,5 yılda 53 bin kişi istihdam edildi Fotoğraf: Uğur Subaşı/AA

Sakarya

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Çetin Oktay Kaldırım, kentte yatırıma, üretime ve istihdama katkı sunan firmalara teşekkür ziyaretinde bulundu.

Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyette bulunan Şenpiliç AŞ'ye ziyarette bulunan Kaldırım'ı Şenpiliç AŞ Genel Müdürü ve CEO'su Aydın Başyurt karşıladı.

Kaldırım, ayrıca vardiya artışı nedeniyle ilave 200 kişilik istihdam sağlayan entegre tavuk eti üreticisi olan Şenpiliç Gıda Sanayi AŞ'ye teşekkür belgesi takdim edip çalışanlara da teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kaldırım, kentin yatırım ve istihdam açısından önemli çekim merkezi olma özelliğini sürdürdüğünü belirterek, "İlimizin Kovid-19 öncesi Ocak 2020 ayında 210 bin 493 olan sigortalı çalışan sayısı, Haziran 2022 ayı itibarıyla 263 bin 358 kişi olmuştur. Diğer bir ifadeyle geçen 2,5 yıllık süreçte Kovid-19'a rağmen ilimizin çalışan sayısı yaklaşık 53 bin kişilik artış kaydetmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyarette Vali Kaldırım'a Söğütlü Kaymakamı Cevat Gün, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, Söğütlü OSB Bölge Müdürü İsmet Altunışık ile İŞKUR İl Müdürü Tekin Kaya da eşlik etti.

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