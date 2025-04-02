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Ekonomi

Sağlık Bakanı Memişoğlu, "boykot" çağrılarına karşı alışveriş yaptı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "boykot" çağrılarına karşı alışveriş yaparak esnafa destek oldu.

Dilhan Türker Yıldız  | 02.04.2025 - Güncelleme : 02.04.2025
Sağlık Bakanı Memişoğlu, "boykot" çağrılarına karşı alışveriş yaptı

Ankara

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından, bir iş yerinden yaptığı alışverişe ilişkin görüntü paylaşarak, "Her daim yerli ve milli olanın destekçisiyiz. İşçimizin alın terinin, esnafımızın emeğinin farkındayız. Girişimcimizin ve üreticimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

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