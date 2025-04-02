Sağlık Bakanı Memişoğlu, "boykot" çağrılarına karşı alışveriş yaptı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "boykot" çağrılarına karşı alışveriş yaparak esnafa destek oldu.
Ankara
Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından, bir iş yerinden yaptığı alışverişe ilişkin görüntü paylaşarak, "Her daim yerli ve milli olanın destekçisiyiz. İşçimizin alın terinin, esnafımızın emeğinin farkındayız. Girişimcimizin ve üreticimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.