Sabiha Gökçen Havalimanı'nın kontrol kulesi 30 Ağustos için kırmızı-beyaz olacak İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın hava trafik kontrol kulesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayrağının renkleriyle aydınlatılacak.

Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü kapsamında havalimanının simge yapılarından biri olan hava trafik kontrol kulesinde özel ışıklandırma çalışması gerçekleştirilecek.

HEAŞ tarafından organize edilen çalışmayla kule, kırmızı ve beyaz ışıklarla aydınlatılacak.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na iniş ve kalkış yapan uçaklardan ve çevre yollardan görülebilecek ışıklandırmayla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunun gökyüzüne taşınması hedefleniyor.

