Saat sektöründe Türkiye pazarında 1994'ten bu yana faaliyet gösteren Saat ve Saat, yerel pazarlarda gösterdiği başarısını yeni yatırımlarıyla küresel alana taşıyarak, global bir marka olmayı hedefliyor.

Saat ve Saat yeni yatırımlarıyla dünya pazarlarındaki etkinliğini güçlendirmeyi hedefliyor Saat sektöründe Türkiye pazarında 1994'ten bu yana faaliyet gösteren Saat ve Saat, yerel pazarlarda gösterdiği başarısını yeni yatırımlarıyla küresel alana taşıyarak, global bir marka olmayı hedefliyor.

Türkiye'de çok sayıda mağazada yer alan, yurt dışında ise 45 ülkeyi kapsayan geniş bir dağıtım ağına sahip olan şirket, halka arzdan elde edeceği gelirlerin büyük bir kısmını büyüme odaklı yatırımlarda değerlendirecek.

Şirket, Türkiye'ye komşu ülkelerdeki mevcut varlığını dünyanın stratejik bölgelerine yayma hedefini sürdürürken, organik büyümenin yanı sıra uluslararası ölçekte yapacağı marka alımlarıyla da bütün dünyaya açılma stratejisini destekleyecek.

Saat ve Saat Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuruldukları 1994'ten bu yana sektörün lider firması olmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"1150 çalışanımız, 185 mağazamız ve Edirne'den Van'a uzanan 600'ü aşkın bayi kanalımızla yıllık 2 milyon adet saat satıyoruz. 13,4 milyar lira ciro yapıyoruz ve yüzde 32,4'lük faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) üretiyoruz. Biz yalnız son yıllarda değil, uzun yıllardır yüzde 30-35 bandında FAVÖK üreten bir şirketiz. Türkiye'nin açık ara lider firmasıyız ve hedefimiz bölgesel, daha sonra da dünya pazarında çok ciddi şirketlerden bir tanesi olmak."

Hedef bölgesel liderlikten dünya markalığına

Saatin babadan oğula, dededen toruna bırakılan nadide ve kıymetli bir aksesuar olduğunu, sektörlerinin bu sebeple asırlar boyu varlığını sürdürecek bir sektör olduğunu anlatan Kaya, markalarının da tüm dünyada asırlar boyu varlığını sürdüren bir şirket olmasını hedeflediklerini söyledi.

Kaya, borsaya kote olmalarının da bu hedefle paralel olduğunu vurgulayarak, "Bugün borsaya açık bir şirketseniz dünya pazarında daha ciddi, saygın ve daha hesap verilebilir bir şirket oluyorsunuz. Buna inandığımız için borsaya açılmaya karar verdik." dedi.

Planları doğrultusunda yılda yaklaşık 5 ila 25 yeni mağaza açtıklarını belirten Kaya, dünya genelinde halihazırda 45 ülkede dağıtımlarının bulunduğunu ifade etti.

Kaya, "Saat ve Saat olarak dünya markası olmak istiyoruz. Türkiye'de liderliğine sahip olduğumuz sektörümüzün bölgesel lideri olmak istiyoruz. Daha sonrasında da hedefimiz dünya markalarından birini satın almak ve bu markayla bütün dünyaya açılmak." diye konuştu.

Bölgesel pazarda ve dünya pazarlarında daha güçlü olmak adına finansal anlamda da güçlü olmanın önemine işaret eden Kaya, bu doğrultuda borsanın faydasını göreceklerine inandıklarını ve halka arzdan elde ettikleri gelirleri büyüme ve borç kapama alanında kullanacaklarını sözlerine ekledi.