Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.56
Dolar
5.80
BIST 100
96,490.34
Altın
1,283.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez konuşuyor
logo
Ekonomi

Rüzgar YEKA ihalesi için başvuru tarihi belli oldu

İkinci Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı ihalesi için teklifler 18 Nisan'da alınacak.

Gülşen Çağatay   | 16.04.2019
Rüzgar YEKA ihalesi için başvuru tarihi belli oldu

Ankara

İkinci Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA RES-2) ihalesi için teklifler 18 Nisan Perşembe günü alınacak.

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınından aldığı bilgiye göre, 4 bağlantı bölgesinde kurulacak ve toplam kurulu gücü bin megavat olan RES'lerin işletmeye girmesiyle yıllık 3,5 milyar kilovatsaat elektrik üretilecek.

Balıkesir, Çanakkale, Aydın ve Muğla bölgeleri için belirlenen 250'şer megavat kapasiteli RES projelerinde toplamda 1 milyar dolar yatırım gerçekleştirilecek.

Söz konusu RES'ler tamamlandığında 1 milyon 200 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak.

Kurulacak rüzgar santralleri için yatırımcılar son tekliflerini, 18 Nisan Perşembe günü saat 12.00'ye kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına verebilecek.

İhaleye, tüzel kişi veya birden fazla tüzel kişi tarafından kurulan iş ortaklıkları ve konsorsiyum olarak da başvurulabilecek.

Tarihi daha sonra belirlenecek ve açık eksiltme usulüyle gerçekleştirilecek ihalede, kilovatsaat başına tavan fiyat 5,5 dolar/cent olacak.

YEKA RES-2 ihalesi kapsamında kurulacak tesisler için lisans süresi 49 yıl olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'nin çıkarlarına dokunmadıkça basın özgürdür
Aşırı sağın gölgesinde 2019 AP seçimleri
Avrupa Birliği'nin Libya çıkmazı
GÖRÜŞ - 'Büyük Amerika'nın saadet zinciri müttefikleri için pranga: F-35
Sudan ve Cezayir örnekleri: Arap dünyasında değişim talebi sürüyor

Benzer haberler

Güneşte 'mini YEKA' ihalelerinin bu yıl yapılması bekleniyor

Güneşte 'mini YEKA' ihalelerinin bu yıl yapılması bekleniyor

Rüzgarda her yıl 55 bin megavat artış bekleniyor