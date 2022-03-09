Dolar
14.64
Euro
16.06
Altın
2,013.36
ETH/USDT
2,745.00
BTC/USDT
42,136.00
BIST 100
2,035.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ukrayna’dan Polonya’ya tren ile gelen sivillerin bulunduğu Przemysl Tren Garı’ndan yayındayız Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, MEB Şura Salonu'nda, Öğretmenler ve Okul Yöneticilerinin Mesleki Gelişimi Programı'nda konuşuyor
logo
Ekonomi

Rusya-Ukrayna savaşı İspanya'nın ayçiçeği yağı ve tahıl tedarikini zora soktu

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş, İspanya'nın ayçiçeği yağı ve tahıl tedarikini olumsuz etkiledi ve stokların tükeneceği, fiyatların artacağı endişesine yol açtı.

Şenhan Bolelli   | 09.03.2022
Rusya-Ukrayna savaşı İspanya'nın ayçiçeği yağı ve tahıl tedarikini zora soktu

Madrid

İspanya'nın tükettiği ayçiçeği veya mısır yağının çoğunun Ukrayna'dan sağlanması, bölgedeki savaş henüz ikinci haftasını bitirmesine rağmen İspanya iç pazarını vurdu.

İspanya'daki bazı büyük süpermarket zincirleri ayçiçeği yağı kıtlığı yaşandığı gerekçesiyle elindeki stokları sınırlı sayıda satışa sunmaya başladı.

Bazı marketlerde ise müşterilere sadece 1 litrelik ayçiçeği yağı almaları konusunda uyarı yapılması dikkati çekti.

Ayçiçeği yağı gereksinimin yüzde 60'tan fazlasını Ukrayna'dan sağlayan İspanya, tahılda da yüzde 30 oranında bu ülkeye bağımlı bulunuyor.

Ürünlerinde ayçiçeği yağı kullanan konserve şirketleri ellerinde 3 haftalık stok kaldığını belirten açıklamalar yaptı.

Galisya bölgesindeki Orbe firmasının temsilcisi Juan Jose Vicente, İspanyol basınına verdiği demeçte,"1941'den beri faaliyet gösteriyoruz ve asla böyle bir durumla karşılaşmadık. Şoktayız." şeklinde konuştu.

"Ukrayna'dan şu anda ayçiçeği getirmek imkansız bir misyon." diyen şirket sahipleri, Arjantin, ABD gibi farklı pazarlara baktıklarını, ayrıca ayçiçeği yerine zeytin yağı veya diğer bitkisel yağların kullanılması alternatiflerinin de düşünüldüğünü kaydetti.

Tarım, Gıda ve Balıkçılık Bakanı Luis Planas da hükümet olarak mevcut sorunun farkında olduklarını belirterek, "Bu olağanüstü duruma cevap verecek önlemler alacaklarını, dışa bağımlılığı azaltmak için tarım arazilerini de büyüteceklerini" söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avusturya'da Kovid-19 aşı zorunluluğu askıya alındı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den yeni varyantlara karşı aşılama uyarısı
Pentagon, Polonya'nın uçaklarını ABD'nin emrinde Ukrayna'ya gönderme teklifinin reddetti
Türkiye'de 37 bin 407 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 130 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 960 bini geçti

Benzer haberler

Rusya-Ukrayna savaşı İspanya'nın ayçiçeği yağı ve tahıl tedarikini zora soktu

Rusya-Ukrayna savaşı İspanya'nın ayçiçeği yağı ve tahıl tedarikini zora soktu

NATO, Ukrayna'daki savaşın sıçramasını engellemek için çalışacak

İspanya'da aşırı sağ, Ukraynalılar ile Müslüman mülteciler arasında ayrım istedi

İspanya, Ukrayna sınırındaki ülkelere daha fazla asker göndereceğini açıkladı

İspanya, Ukrayna sınırındaki ülkelere daha fazla asker göndereceğini açıkladı
Avrupa yaşlanmaya devam ediyor

Avrupa yaşlanmaya devam ediyor
Rusya'nın askeri müdahalesi İspanya'da protesto edildi

Rusya'nın askeri müdahalesi İspanya'da protesto edildi