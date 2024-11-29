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Ekonomi

Rusya Merkez Bankasından "petrol fiyatındaki düşüş ekonomiyi zora sokabilir" uyarısı

Rusya Merkez Bankası, petrol fiyatlarındaki mevcut seviyenin Rus ekonomisi için tehlike oluşturmadığını ancak varil başına 60 doların altına inmesi halinde zorlukların yaşanabileceğini bildirdi.

Emre Gürkan Abay  | 29.11.2024 - Güncelleme : 29.11.2024
Rusya Merkez Bankasından "petrol fiyatındaki düşüş ekonomiyi zora sokabilir" uyarısı

Moskova

Rusya Merkez Bankasının “Finansal İstikrar İncelemesi” başlığıyla yayımladığı raporda, küresel ekonomide yavaşlama tehlikesinin devam ettiğine işaret edildi.

Gelişmiş ekonomilerdeki sanayi faaliyetlerinde yavaşlama yaşandığı bilgisine yer verilen raporda, “Gayrimenkul piyasasındaki sorunları çözmek için iç talebi canlandırmaya yönelik önlemler alan Çin'deki ekonomik büyümenin yavaşlaması bu yıl küresel çapta etki yarattı.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, küresel sermaye akışındaki gelişmelerin Rusya’ya etkisinin son derece sınırlı kaldığı, ancak ülkenin ana ticaret ortaklarındaki istikrarsızlıkların dolaylı etki yarattığı kaydedildi.

Küresel büyümeye ve petrol fiyatlarında olası düşüşe yönelik endişelerin bulunduğuna işaret edilen raporda, “Brent petrolün varil fiyatı eylülde 70 doların altına düştü. Sonrasında Orta Doğu’daki çatışmalar nedeniyle toparladı. Emtia fiyatlarındaki düşüş eğilimi devam edebilir.” değerlendirmesine yer verildi.

Rusya’da bütçenin petrolde varil başına 60 dolar bandına göre hazırlandığına işaret edilen raporda, “Petrol fiyatlarındaki mevcut seviye Rus ekonomisi için tehlike oluşturmazken, varil başına 60 doların altına inmesi halinde ekonomi ve mali piyasalarda zorluklar yaşanabilir.” ifadesi yer aldı.

Raporda, rublenin yabancı para birimleri karşısında yaşadığı değer kaybının geçici olduğu vurgulanırken, “Önceki yaptırımların da gösterdiği gibi kısıtlamalar dış ekonomik faaliyet için altyapısal zorluklar yaratıyor, ancak orta ve uzun vadede döviz kuru dinamikleri temel etkenler tarafından belirleniyor.” değerlendirmesi yapıldı.

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