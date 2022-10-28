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Ekonomi

Rusya Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

Rusya Merkez Bankası, politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 7,5 seviyesinde sabit bıraktı.

Emre Gürkan Abay   | 28.10.2022
Rusya Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

Moskova

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