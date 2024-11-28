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Ekonomi

Rusya Merkez Bankası kötüleşen enflasyon beklentileri nedeniyle faiz artışını değerlendiriyor

Rusya Merkez Bankası Mali Politika Bölümü Direktörü Kiril Tremasov, ülkede yıl sonunda enflasyonun hedeflenen yüzde 8,5 seviyesinin üzerine çıkabileceğini belirterek, bu nedenle gelecek ay politika faiz oranında artışa gidebileceklerini söyledi.

Emre Gürkan Abay  | 28.11.2024 - Güncelleme : 28.11.2024
Rusya Merkez Bankası kötüleşen enflasyon beklentileri nedeniyle faiz artışını değerlendiriyor

Moskova

Tremasov, Rusya’nın Perm şehrinde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Rusya Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 8 ila 8,5 seviyesinde bulunduğunu ifade etti.

Ekim ayına ilişkin elde ettikleri verilere göre, enflasyon oranının söz konusu seviyenin üst bandına yakınsadığını anlatan Tremasov, "Enflasyonun resmi tahminlerimizden daha yüksek gelme ihtimali göz ardı edilemez." dedi.

Söz konusu durumun halkın enflasyon beklentilerini olumsuz yönde etkilediğini ve bunun kabul edilemez olduğunu kaydeden Tremasov, “Merkez Bankası bu durumda fiyat istikrarını en kısa sürede sağlamak ve enflasyonu hedeflenen seviyeye getirmek için elinden geleni yapmayı amaçlıyor.” diye konuştu.

Tremasov, sürekli yaşanan yaptırım endişesi ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaların da enflasyon baskısı yarattığına işaret ederek, “Fiyat istikrarını sağlamak için uzun süreli sıkı para politikasına ihtiyaç duyulacak. Aralık toplantısında, Merkez Bankasının politika faiz oranında daha fazla artış yapmayı değerlendireceği konusunda şüphe yok.” dedi.

Rusya Merkez Bankası, 25 Ekim'de, politika faizini 200 baz puan artışla yüzde 21'e çıkararak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseltmişti.

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