'Rusya ile ilişkileri inşaat ve ekonomi anlamında güçlendirmeliyiz'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Rusya ile çok güzel ilişkilerimiz var. Bu ilişkileri inşaat anlamında, ekonomi anlamında güçlendirmemiz gerekiyor." dedi.

MOSKOVA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Rusya ile çok güzel ilişkilerimiz var. Bu ilişkileri inşaat anlamında, ekonomi anlamında güçlendirmemiz gerekiyor." dedi.

Kurum, Moskova Büyükelçiliği ile Sabah ve Daily Sabah gazeteleri tarafından ortaklaşa düzenlenen akşam yemeğinde, Rusya'da faaliyette bulunan müteahhitlere hitap etti.

Moskova ziyareti sırasında, yaklaşık 118 bin yabancıya Türkçe eğitimi veren Yunus Emre Kültür Merkezi'ni ziyaret ettiğini belirten Bakan Kurum, merkezin bu anlamda önemli olduğunu ve bu tür kültür faaliyetlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini bildirdi.

Türk müteahhitlik sektörünün Türkiye'deki projelerini ve tanıtımını, uluslararası alanda da en güçlü şekilde yapmak amacıyla Rusya'da bulunduklarına işaret eden Kurum, bu kapsamda yarın Proestate Gayrimenkul Emlak Yatırım Fuarı'nı ziyaret edeceğini kaydetti.

Burada da İnşaat İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Vitaly Mutko ve Rusya Federasyonu İnşaat, Konut ve Kamu Destekleri Bakanı Vladimir Yakushev ile görüşmelerde bulunacağını anlatan Kurum, "Hem Rusya'daki hem Türkiye'deki inşaat sektörüyle alakalı işleri görüşme fırsatımız olacak." diye konuştu.

Gün içerisinde Türkiye Rusya İşadamları Derneği ile bir toplantı yaptıklarını ve Rusya'da iş yapan müteahhitlerin sorunlarını dinlediklerini aktaran Kurum, müteahhitlerin bakanlıktan taleplerine ilişkin bir çalışma yapacaklarını ve Bakanlık olarak da müteahhitlerin sorunlarını çözmeye yönelik adımları atacaklarını vurguladı.

Fuarın detayına ilişkin bilgi veren Kurum, "Siyasi ilişkilerimize baktığınız zaman Rusya ile çok güzel ilişkilerimiz var. Bu ilişkileri inşaat anlamında, ekonomi anlamında güçlendirmemiz gerekiyor. Bu fuarda da o manada yarın yapacak çok işimiz var." dedi.

Bakan Kurum, Türk müteahhitlerin yurt dışında çok güzel yatırımlar yaptığına işaret ederek, mühendislik anlamında da gelişimin sağlanarak, yurt dışındaki yatırım işlerine projelerin mimari aşamasında girilmesi gerektiğini anlattı.

"Biz gerçekten çok güçlü bir ülkeyiz"

Yurt dışında iş yapıldığında Türkiye'den yüzde 5-10 oranında inşaat malzemesi getirildiğini belirten Kurum, tüm malzemelerin Türkiye'de üretildiğini ancak bu noktada mimar ve mühendislere iş düştüğünü, bakanlık olarak verilmesi gereken destek neyse bunları yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Kurum, Rusya'nın 130 milyar dolarlık Yeni Moskova Projesi'nin yarın fuarda standının bulunacağını vurgulayarak, müteahhitlere burada iş düşebileceğini ve örnek alınabilecek bir model olduğunu da ifade etti.

Projenin detaylarına ilişkin de Kurum, bu konuda Yeni Moskova Geliştirme Başkanı Vladimir Zhidkin ile de ikili bir görüşme gerçekleştireceklerine değinerek, Türkiye'nin ekonomik savaşla iç içe olduğunu belirtti.

Bakan Kurum, "Biz gerçekten çok güçlü bir ülkeyiz. Zor günlerde bir olmayı, beraber olmayı bilen bir ülkeyiz." diye konuştu.

Kurum, Türkiye'nin büyüme rakamlarındaki artışına işaret ederek, bu artışın güçlü bir şekilde sürdürülmesini sağlayacaklarını bildirdi.

"Yeni projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz"

Dünyanın her anlamda yeni bir dönüşüme hazırlandığını anımsatan Kurum, şöyle konuştu:

"Biz de 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeni bir dönüşüm sürecine girdik. Bu sistemle birlikte daha etkin, daha verimli, daha hızlı karar alabilen, daha pratik çalışabilen, özel sektör mantığını devlete nasıl yansıtırızı açıkçası düşünen ve bunu uygulamaya çalışan bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Burada aslolan hizmet. Bizim yüklenicilerimiz için vatandaşlarımız, sektörlerimiz için 'daha fazla ne yapabilirizi düşünüp, bunu da sahada uygulayabilmek, bizim asli görevimiz de bu. Buna ilişkin eylem planlarımızı hazırladık. Aynı kararlılıkla bu ekonomik savaştan dolayı hiçbir şekilde geri durmadan, aynı kararlılıkla aynı hızla projelerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz."

Bakanlık olarak yaptıkları son projelere de değinen Kurum, yerli ve milli bir duruş sergilemeye çalıştıklarını belirtti.

Müteahhitlere "kendilerine güvenmeleri" çağrısında bulunan Kurum, yurt dışında sektörlerini anlatmaları ve yeni anlaşmalar yapma konusunda çalışmalarını istedi.

Bakanlık olarak bu konuda gereken desteğin verileceğini bildiren Kurum, şöyle devam etti:

"Yurt dışındaki müteahhitlik sektörümüze baktığımızda yaklaşık 368 milyar dolarlık bir iş hacmimiz var. Bunun yaklaşık 20'si de Rusya ile gerçekleşiyor. 2000'li yıllara kadar Rusya Federasyonu'nda biz 704 iş karşılığı 11 milyar dolarlık iş yapıyorduk. 2002'den bu güne ise bin 956 iş karşılığı 72 milyar dolarlık iş yapıyoruz. Yedi kat artıyor. Bu yeter mi? Kesinlikle yetmez. Bizim ülkemizin, sektörümüzün potansiyeli bunun çok çok üzerinde. Bunu buradaki ve Türkiye'deki yüklenicilerimizin yapacağına inancım gönülden de tam."

Bakan Kurum, Türkiye'nin tanıtımlarının daha güçlü yapılması gerektiğine vurgu yaparak, "Öncelikle kendimize inanmalıyız, kendimize güvenmeliyiz. Biz, kendimize inandıktan, güvendikten sonra bir, beraber olduktan sonra bizim bileğimizi kimse bükemez." dedi.

Kurum, fuarın hayırlı olması temennisinde bulunarak, toplantıyı düzenleyenlere teşekkür etti.

Yemeğe, TOKİ Başkanı Ergün Turan, Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Keleş, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Sabah Ekonomi Müdürü Şeref Oğuz, Bakanlık bürokratları ile çok sayıda davetli katıldı.

Muhabir: Yıldız Nevin Gündoğmuş