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Ekonomi

Rusya, "dost ve tarafsız" ülke yatırımcılarına döviz piyasasında işlem izni verdi

Rus hükümeti, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu "dost ve tarafsız" 30 ülkeden yatırımcılara Rusya'daki döviz piyasasında işlem yapma izni verdi.

Emre Gürkan Abay  | 21.09.2023 - Güncelleme : 21.09.2023
Rusya, "dost ve tarafsız" ülke yatırımcılarına döviz piyasasında işlem izni verdi

Moskova

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin tarafından imzalanan karara göre, Rus döviz piyasasında hangi ülkelerden yatırımcıların işlem yapabileceği onaylandı.

Buna göre, listede Rusya'nın "dost ve tarafsız" şeklinde tanımladığı 30 ülke bulunurken, onaylanan ülkeler arasında Türkiye'nin yanı sıra Çin ve Hindistan da yer alıyor.

Onaylanan kararla söz konusu ülkelerden bankalar, aracı kurum ve şahıslar, Rus döviz piyasasında işlem yapabilecek.

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