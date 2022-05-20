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Ekonomi

Rusya’da açığa satış ve kaldıraçlı döviz işlemlerine yönelik yasaklar kalkıyor

Rusya Merkez Bankası, borsada açığa satış ve kaldıraçlı döviz alımlarına yönelik yasağın 1 Haziran itibarıyla kaldırılacağını bildirdi.

Emre Gürkan Abay   | 20.05.2022
Rusya’da açığa satış ve kaldıraçlı döviz işlemlerine yönelik yasaklar kalkıyor

Moskova

Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin finans piyasalarındaki kriz nedeniyle 24 Şubat’tan itibaren borsada açığa satış ve kaldıraçlı döviz işlemlerinin yasaklandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, piyasadaki dalgalanmaların azalması ve likiditenin artması nedeniyle söz konusu yasakların 1 Haziran’dan itibaren kaldırılacağı belirtildi.

Rusya Merkez Bankası dün de dolar ve avro hariç vatandaşlara yönelik tüm nakit döviz satışlarının tekrar serbest bırakıldığını bildirmişti.

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