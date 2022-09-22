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Ekonomi

Rusya Başbakanı Mişustin: Rusya’nın bütçesi 3 yıl boyunca açık verecek

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ülkesindeki bütçenin gelecek 3 yıl boyunca açık vereceğini söyledi.

Emre Gürkan Abay   | 22.09.2022
Rusya Başbakanı Mişustin: Rusya’nın bütçesi 3 yıl boyunca açık verecek

Moskova

Mişustin, başkent Moskova’da düzenlenen hükümet toplantısında, Rusya'nın 2023-2025 yıllarını kapsayacak bütçe çalışmalarında sona yaklaşıldığını bildirdi.

Bütçenin, Rus ekonomisinin yeni koşullarla uyum sağlaması için alınacak önlemleri içerdiğini belirten Mişustin, söz konusu önlemler arasında ihracatın yeniden yönlendirilmesi ve teknolojik bağımsızlığın da bulunduğunu söyledi.

İç talebin karşılanması için hükümetin gerekli harcamaları yapacağını aktaran Mişustin, “Ekonomik büyüme 2024 itibarıyla yüzde 2’yi geçmeli.” dedi.

Bütçe gelirlerinin 2023’te 26 trilyon rubleyi (yaklaşık 435 milyar dolar) geçeceğini bildiren Mişustin, “Harcamaların ise ufak bir artışla 29,5 trilyon rubleye çıkmasını bekliyoruz. Bütçe 3 yıllık planlama boyunca açık verecek. Bütçe açığının kapanması için ağırlıklı olarak hükümet borçlanması yapılacak.” diye konuştu.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov da dün yaptığı açıklamada, Rus hükümetinin vergi gelirlerinden daha fazla para harcadığını söylemişti.


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