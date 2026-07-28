Rus şirketi Wildberries: Ukrayna'nın saldırılarından etkilenenlere 40 milyon rubleden fazla destek sağlandı Rus e-ticaret şirketi Wildberries, lojistik merkezlerine yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarından etkilenen kişilere 40 milyon rubleyi (yaklaşık 509 bin dolar) aşan doğrudan mali destek sağlandığını bildirdi.