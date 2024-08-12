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Ekonomi

Rus rublesi, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine saldırısının devam etmesiyle değer kaybetti

Dolar/ruble paritesi, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine başlattığı saldırının bir haftadır sürmesiyle bugün 90 seviyesinin üzerine çıktı.

Emre Gürkan Abay  | 12.08.2024 - Güncelleme : 12.08.2024
Rus rublesi, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine saldırısının devam etmesiyle değer kaybetti

Moskova

Haftanın ilk işlem gününde ruble dolar karşısında yaklaşık yüzde 4,1 değer kaybederken, dolar/ruble paritesi 90,5 seviyesine yükseldi.

Ukrayna ordusunun Rus toprağı Kursk'a 6 Ağustos'ta girmesinin ardından iki ordu arasında başlayan çatışmalar 7 gündür devam ediyor.

Kursk'ta durum "federal acil" seviyeye yükseltilirken, Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde terörle mücadele durumu ilan edilmişti.

Öte yandan, Rusya'nın ilhak ettiği Zaporijya'nın sözde Bölge Valisi Yevgeniy Balitskiy, dün yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna ordusunun saldırısı nedeniyle Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin soğutma sisteminde yangın çıktığını bildirmişti.

Rus yetkililer, yangının kontrol altına alındığını ve radyasyon tehlikesinin bulunmadığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise santralde çıkan yangın için "Rusya tarafından çıkarıldı." ifadesini kullanmıştı.

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