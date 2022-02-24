Dolar
14.10
Euro
15.92
Altın
1,941.39
ETH/USDT
2,340.00
BTC/USDT
34,811.00
BIST 100
2,016.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kiev'den yayındayız Kiev'den yayındayız Kiev'den yayındayız
logo
Ekonomi

Rus piyasalarında işlemler değer kayıplarının ardından durduruldu

Rus borsasındaki ve rublesindeki değer kayıpları nedeniyle tüm piyasalarda işlemler durduruldu.

Emre Gürkan Abay   | 24.02.2022
Rus piyasalarında işlemler değer kayıplarının ardından durduruldu

Moskova

Moskova Borsasından yapılan yazılı açıklamada, tüm piyasalardaki işlemlerin bir sonraki uyarıya kadar durdurulduğu belirtildi.

Moskova Borsası, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından yüzde 11 değer kaybetmişti.

Dolar/ruble paritesi de yüzde 7’ye yakın artışla 87 seviyesine kadar yükselmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya Başbakanı Draghi: Hükümetin niyeti OHAL'i 31 Mart sonrasına uzatmamak
Türkiye'de son 24 saatte 86 bin 600 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 268 kişi yaşamını yitirdi
Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı 1 Mart'ta yapılacak
Kovid-19 önlemlerini kaldıran İngiltere salgına karşı 'kişisel sorumluluk' sürecine geçti
DSÖ: Omicron'un BA.2 alt varyantı diğerlerine göre daha bulaşıcı

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için gerekli destek ve yönlendirme sağlanacak

Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için gerekli destek ve yönlendirme sağlanacak

Rusya, Ukrayna’da askeri operasyon başlatırken gözler tarafların askeri kapasitelerine çevrildi

NATO ve AB'den Rusya'ya kınama

Rusya: Ukrayna'daki askeri noktalar "yüksek hassasiyetli silahlarla" etkisiz hale getirildi

Rusya: Ukrayna'daki askeri noktalar "yüksek hassasiyetli silahlarla" etkisiz hale getirildi
Rus piyasalarında işlemler değer kayıplarının ardından durduruldu

Rus piyasalarında işlemler değer kayıplarının ardından durduruldu
Ukrayna'da sıkıyönetim ilan edildi

Ukrayna'da sıkıyönetim ilan edildi