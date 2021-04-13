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Ekonomi

Rus lojistik sektörü, Kanal İstanbul'un yeni fırsatlar yaratacağı görüşünde

Rusya’nın önde gelen lojistik şirketlerinden Delo’nun Başkanı Sergey Şişkaryev, Kanal İstanbul’un açılmasının Rus şirketleri açısından yeni ekonomik fırsatlar yaratacağını söyledi.

Emre Gürkan Abay   | 13.04.2021
Rus lojistik sektörü, Kanal İstanbul'un yeni fırsatlar yaratacağı görüşünde

Moskova

Rusya’nın önde gelen lojistik şirketlerinden Delo’nun Başkanı Sergey Şişkaryev, Kanal İstanbul’un açılmasının Rus şirketleri açısından yeni ekonomik fırsatlar yaratacağını söyledi.

Şişkaryev, Rus devlet kanalı Rossiya 24’e yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Kanal İstanbul projesine dair değerlendirmelerde bulundu.

Projeye yönelik Rusya’nın pragmatik bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini belirten Şişkaryev, “Türk tarafının isteğini de anlıyorum. Boğaz’daki günlük yoğun gemi trafiğine ben de şahit oldum ve burada gemilerin trafiğine tehlike yaratabilecek çeşitli riskler gerçekten var.” dedi.

Kanal İstanbul’un çeşitli fırsatlar yaratacağına işaret eden Şişkaryev, “Özellikle de Novorossiysk limanı için ilave fırsatlar olacak. Ayrıca, 100 bin tona kadar gemilerin kullanabileceği, Rusya’daki en büyük buğday işleme terminali de önümüzdeki aylarda faaliyete geçecek. Böyle bir kanalın varlığıyla, Rusya'nın tahıl ve diğer tarım ürünlerinin ticareti ve ihracatı dahil olmak üzere dış ticaret fırsatlarını yükseltiriz.” diye konuştu.



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