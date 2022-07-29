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Ekonomi

Rus hükümeti: Suudi Arabistan’la birlikte OPEC+ anlaşmasına güçlü bir şekilde bağlıyız

Rus hükümeti, Rusya ve Suudi Arabistan’ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubu arasındaki anlaşmaya güçlü bir şekilde bağlı kalmaya devam ettiğini açıkladı.

Emre Gürkan Abay   | 29.07.2022
Rus hükümeti: Suudi Arabistan’la birlikte OPEC+ anlaşmasına güçlü bir şekilde bağlıyız

Moskova

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak’ın, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz bin Selman ile bir araya geldiği belirtildi.

Novak ve Salman’ın iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik konuları ele aldığı bilgisine yer verilen açıklamada, “Ayrıca, küresel petrol piyasasındaki durum da ele alındı. Rusya ve Suudi Arabistan’ın, OPEC+ anlaşması kapsamında piyasa istikrarını koruma ve arz-talep dengesini yeniden kurma hedefine güçlü bir şekilde bağlı olduğu vurgulandı.” ifadeleri kullanıldı.



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