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Ekonomi

Rekabet Kurumu: 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı

Rekabet Kurumu, aralarında zincir marketlerin de bulunduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldığını bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 07.05.2020
Rekabet Kurumu: 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı

Ankara
Rekabet Kurumu, aralarında zincir marketlerin de bulunduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldığını bildirdi.

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