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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Üniversitesi Genç Ofis Açılış Töreni’nde konuşuyor.
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Ekonomi

Rekabet Kurulundan tedarikçi niteliğindeki 13 teşebbüse 878 milyon lira idari para cezası

Deniz Çiçek Palabıyık   | 21.12.2022
Rekabet Kurulundan tedarikçi niteliğindeki 13 teşebbüse 878 milyon lira idari para cezası

Ankara
Rekabet Kurulu, zincir marketlerin ardından tedarikçi niteliğindeki 13 teşebbüse 878 milyon lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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