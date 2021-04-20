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Ekonomi

Rekabet Kurulunca çimento sektöründe faaliyet gösteren 9 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı

Rekabet Kurulu tarafından çimento sektöründe faaliyet gösteren 9 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

Merve Özlem Çakır   | 20.04.2021
Rekabet Kurulunca çimento sektöründe faaliyet gösteren 9 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı

Ankara

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Türkiye genelinde çimento sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar" maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla resen yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak Baştaş Başkent Sanayi ve Ticaret AŞ, Limak Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ, OYAK Çimento AŞ, Votorantim Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ, As Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ, Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ, Konya Çimento Sanayi AŞ, Küpeliler Endüstri AŞ ve Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

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