Dolar
18.80
Euro
20.34
Altın
1,910.95
ETH/USDT
1,518.00
BTC/USDT
20,740.00
BIST 100
5,416.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Rekabet Kurulu Tetra Laval Holding-Finance SA hakkında soruşturma açtı

Rekabet Kurulu, sıvı gıda dolum makineleri pazarındaki Tetra Laval Holding-Finance SA hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 19.01.2023
Rekabet Kurulu Tetra Laval Holding-Finance SA hakkında soruşturma açtı

Ankara

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu firmanın, rakipleri üzerinde dışlayıcı eylemleri ile Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesi kapsamında hakim durumunu kötüye kullandığı iddialarına yönelik yürütülen ön araştırma Kurulca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak Tetra Laval Holding-Finance SA hakkında soruşturma açtı.

Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin Kanun'u ihlal ettikleri, ceza yaptırımıyla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, MSB'nin düzenleme ihtiyaçlarına yönelik toplantıya başkanlık etti
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Bakan Bozdağ: Hakimlik, savcılık teminatı nasıl Anayasa'da yer alıyorsa avukatlarımızın teminatları da yer alacak
Ulusal Staj Programı'na başvurular 20 Ocak'a uzatıldı
Iğdır'ın çorak arazilerinde geçen yıl 200 bin fidan ve tohum toprakla buluşturuldu

Benzer haberler

Rekabet Kurulu Tetra Laval Holding-Finance SA hakkında soruşturma açtı

Rekabet Kurulu Tetra Laval Holding-Finance SA hakkında soruşturma açtı

Kozmetik sektöründe faaliyet gösteren 5 firmaya rekabet soruşturması

Brezilya'da Kongre baskınında rolünün olduğu gerekçesiyle Bolsonaro hakkında soruşturma başlatıldı

Terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin İsveç'teki provokasyonuna ilişkin soruşturma başlatıldı

Terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin İsveç'teki provokasyonuna ilişkin soruşturma başlatıldı
İstanbul'daki FETÖ soruşturmasında örgütün yeni yapılanması deşifre edildi

İstanbul'daki FETÖ soruşturmasında örgütün yeni yapılanması deşifre edildi
Ankara ve İstanbul'da bazı özel okullara rekabet soruşturması açıldı

Ankara ve İstanbul'da bazı özel okullara rekabet soruşturması açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet