Dolar
33.09
Euro
35.89
Altın
2,365.74
ETH/USDT
3,180.30
BTC/USDT
64,110.00
BIST 100
10,917.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı

Mert Davut  | 25.07.2024 - Güncelleme : 25.07.2024
Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı

Ankara

Rekabet Kurulu, bazı devralma işlemlerine onay verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, halihazırda Hempel Fonden tarafından tek kontrol edilen Hempel A/S'nin ortak kontrolünün SeaCoat Investments S.a.r.l. aracılığıyla CVC Capital Partners plc ve iştiraklerinin bazıları tarafından devralınması işlemine izin verdi.

Vilsan Veteriner İlaçları Ticaret ve Sanayi AŞ'nin hisselerinin tamamının Hasvet Medikal Yazılım Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Atrion Corporation'ın tek kontrolünün Alpha Medical Merger Sub, Inc. aracılığıyla Nordson Corporation tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

BaxEnergy GmbH'nin tek kontrolünün Yokogawa Electric Corporation tarafından devralınması işlemi onaylandı.

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin tek kontrolünde bulunan Sportive Spor Malzemeleri Tic. AŞ'nin ortak kontrolünün Marka Mağazacılık AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.

URUS Group LP'nin ortak kontrolünün, Pon Holdings B.V. ve CVC Capital Partners plc tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Croma Pharma GmbH üzerindeki ortak kontrolün NonNomen GmbH ve OLIN Holding GmbH ile ARGUS Vermögensverwaltung GmbH & Co KG aracılığıyla dolaylı olarak Custos Privatstiftung tarafından devralınması işlemlerine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Dragon LNG Group Limited'in Shell Plc ve Ancala (Scot) LP'nin ortak kontrolünden Shell Plc ve VTTI B.V.nin ortak kontrolüne geçmesi işlemine izin verildi.

Priority Software Solutions Ltd.nin hisselerinin çoğunluğunun ve tek kontrolünün Paris Holdings (CYM) II L.P. aracılığıyla dolaylı olarak Blackstone Inc. tarafından Paris Holdings (CYM) II L.P. aracılığıyla devralınması işlemine izin verilmesi uygun bulundu.

VMware, Inc.in tek kontrolünün Broadcom Inc. tarafından devralınması işleminin onaylanması kararlaştırıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de akıma kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin ihmaller bilirkişi raporuna yansıdı
İstanbul'da cami imamını okla yaralayan şüpheli tutuklandı
"Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığına yeni dava
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç, Netanyahu'nun ABD Kongresinde konuşmasına tepki gösterdi
İstanbul'da yediemin otopark ücretlerine yüzde 13 zam yapıldı

Benzer haberler

Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı

Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı

Rekabet Kurulunda, Adana ve Osmaniye'deki hazır beton üreticilerinin sözlü savunması alındı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet