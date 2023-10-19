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Ekonomi

Rekabet Kurulu bazı birleşme ve devralma işlemlerini onayladı

Rekabet Kurulu, bazı birleşme ve devralma işlemlerine onay verdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 19.10.2023 - Güncelleme : 19.10.2023
Rekabet Kurulu bazı birleşme ve devralma işlemlerini onayladı

Ankara

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Novozymes A/S ile Chr. Hansen Holding A/S'nin Novozymes A/S bünyesinde birleşmesi işlemine izin verildi.

GlobalPbx İletişim Teknolojileri AŞ ve bünyesindeki yazılıma ilişkin varlıkların tek kontrolünün sermaye artırımı yoluyla Karel Elektronik San. ve Tic. AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.

MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık AŞ'nin hisselerinin tamamının ve tek kontrolünün DHL Grubu şirketlerinden Deutsche Post Beteiligungen Holding GmbH tarafından devralınması onaylandı.

SWM Holdings US, LLC, SWM Holdings Luxembourg Sarl, Schweitzer-Mauduit International China Limited, SWM Poland Sp z.o.o., Schweitzer-Mauduit do Brasil Industria e Comercio de Papel Ltda., SWM Luxembourg Service LLC, SWM Holding S.A.S., LTR Industries S.A.S., SWM Services S.A.S., Papeterie de Saint-Girons S.A.S. ve PDM Industries S.A.S. unvanlı şirketlerin tek kontrolünün Evergreen Hill Enterprise Pte. Ltd. tarafından devralınması uygun bulundu.

B. Braun Surgical S.A. ve Aesculap AG'nin endoluminal veya endoskopik vakum tedavisine ilişkin iş kolunun Boston Scientific Corporation tarafından tamamına sahip olduğu iştirakleri olan Boston Scientific International B.V. ve Boston Scientific Medical Device Limited aracılığıyla devralınması işlemine izin verildi.

Fortress Investment Group'un ortak kontrolünün Mubadala Capital LLC'nin bağlı kuruluşları ve Fortress Investment Group'un mevcut yönetim ekibinin belirli üyelerince devralınması işlemi onaylandı.

STEAG GmbH'nin ve bağlı iştiraklerinin tek kontrolünün Asterion Industrial Partners, SGEIC, SA'nın yönettiği bir fon olan Asterion Industrial Infra Fund II FCR tarafından dolaylı olarak devralınması işlemine izin verildi.

Nihai olarak Brookfield Corporation ve Digital Realty Trust, Inc.nin ortak kontrolü altındaki BAM Digital Realty'nin ortak kontrolüne Reliance Industries Limited'in de dahil olması işlemi uygun bulundu.



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